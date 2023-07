Preta Gil diz não ter tido 'o básico' ao comentar publicação sobre traição e honestidade

A cantora Preta Gil usou as redes sociais, nessa quarta-feira (26), para comentar que fidelidade, respeito e honestidade são "básicos" e, em seguida, afirmou que não teve isso. A publicação foi apontada como uma indireta ao ex-marido, o personal trainer Rodrigo Godoy, com quem viveu um casamento de cerca de sete anos. Recentemente, se tornou pública a informação de que o ele a traiu depois de Preta descobrir um câncer no intestino e iniciar tratamento.

Na ocasião, a interprete do sucesso "Sinais de Fogo" usou os Stories do Instagram para compartilhar uma postagem que defendia que "não trair é o básico, ser honesto é o básico, tratar com respeito é o básico, ter responsabilidade afetiva é o básico". "Não tive nem o básico, que dirá o resto!!!", acrescentou, sem citar o antigo parceiro.

Na mesma data, Preta Gil aproveitou para agradecer o carinho e apoio dos fãs ao divulgar o diagnóstico de câncer no intestino. Após ter sido hospitalizada devido a uma crise de ansiedade, a cantora havia se afastado das redes sociais.

Foto: reprodução

"Depois de uns bons dias sem ficar por aqui, agora antes de dormir dei uma voltinha nos comentários das minhas publicações, vocês são tão lindos, tão amorosos comigo, recebo todo esse amor", escreveu.

Traição com amiga

Em abril deste ano, enquanto tratava a doença crônica, a artista descobriu que estava sendo traída por Godoy com sua amiga, a stylist Ingrid Lima.

No mesmo mês, Preta e o personal trainer se separaram, em meio aos boatos sobre a infidelidade dele. A confirmação do término só foi feita pela cantora um mês após os rumores virem à tona na imprensa.

Após passar muito tempo sem se pronunciar sobre o fim do relacionamento de sete anos, ela decidiu começar a desabafar. No entanto, chegou a apagar alguns de seus pronunciamentos, a pedido do ex.

No início deste mês, durante uma participação em um show da cantora Ludmilla, no Rio de Janeiro, ela falou sobre o assunto. "Vou dar uma dica para vocês: se o boy não vier, a gente arruma outro", alfinetou a cantora, conforme informações da revista Quem.

"A gente não sabe o dia de amanhã, a gente só sabe do hoje e só podemos viver o hoje. Fala pro seu amigo: 'eu te perdoo'", continuou Preta no palco, antes de reforçar que nem tudo pode ser perdoado. "Traição é diferente, a gente não perdoa".