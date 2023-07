Preta Gil atualiza fãs sobre tratamento de câncer: 'lutando muito pela minha saúde'

Preta Gil publicou na madrugada desta quinta-feira (6) uma atualização sobre o tratamento do seu câncer no intestino. "Tem dias melhores, outros nem tanto. Mas estou lutando muito pela minha saúde física, mental e espiritual", disse a cantora de 48 anos em reposta a uma fã no Threads.

A artista disse que espera "se curar" e agradeceu o carinho dos fãs. Ela ainda celebrou que nas últimas semanas pôde participar de shows como os de Ivete Sangalo e da Família Gil.

Legenda: Preta interagiu em sua conta nova rede social Threads Foto: Reprodução

"Foi lindo, mas acabou!!! Foram só sete shows!!!! Agora estou focando na minha operação pra retirar o tumor em agosto!! Beijos", disse, referindo-se à turnê "Nós, a Gente".

Desabafos

Em meio ao tratamento, a baiana tem enfrentado o pós-separação de Rodrigo Godoy, que a traiu durante a doença. Na última sexta-feira (30), Preta fez um desabafo nas redes sociais após excluir uma publicação que citava a traição do ex-marido.

"Nada, nada nem ninguém vai atrapalhar minha paz e felicidade hoje por mais que tentem", escreveu Preta.

"Eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que com sua dissimulação e mau-caratismo fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto", afirmou ainda a atriz.