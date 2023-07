Preta Gil desabafa após excluir post que citava ex-marido: 'ninguém vai atrapalhar minha paz'

A cantora Preta Gil fez um novo desabafo, nesta sexta-feira (30), após excluir uma publicação que citava a traição do ex-marido.

A artista disse que o dia de hoje é muito especial para a família, que se apresentará com a turnê Nós A Gente' em Salvador. Também será lançada a segunda temporada da série Viajando com os Gil no Prime Video.

"Nada, nada nem ninguém vai atrapalhar minha paz e felicidade hoje por mais que tentem", escreveu Preta.

Legenda: Preta Gil fez desabafo em seu perfil no Instagram Foto: Reprodução

Diagnosticada com um câncer no intestino, Preta passou por cinco meses de tratamento e deve ser submetida a uma cirurgia em agosto.

Em meio ao tratamento, a artista terminou o casamento de sete anos com o personal trainer Rodrigo Godoy. Segundo rumores, o personal trainer teria se envolvido com uma stylist de Preta, Ingrid Lima.

Em meio às polêmicas, a cantora revelou que se separou antes de descobrir uma traição.

Publicação apagada

Nesta quinta-feira (29), Preta publicou um relato nas redes sociais confirmando a teoria. Preta afirmou que não considerou seu sexto sentido e intuição.

"Eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que com sua dissimulação e mau-caratismo fez o que fez", disse.

"E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto", afirmou ainda a atriz.

A artista ressaltou que faz um trabalho diário com terapeutas, amigos, e família para superar tudo o que está passando durante o tratamento oncológico. Horas depois, no entanto, o desabafo foi apagado.

"Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde para isso", escreveu no Instagram. O personal nunca se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto.