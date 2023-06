Influenciadora cearense é alvo de xenofobia após publicar vídeo sobre São João

A atriz, roteirista e influenciadora cearense Natália Régia foi alvo de comentários xenofóbicos após publicar um vídeo de humor nas redes sociais sobre as diferenças culturais entre o São João do Nordeste e o celebrado no Sudeste.

No vídeo, Natália interpreta uma cena em que aparece confusa com os pratos servidos na festa junina, quando tenta pedir um mungunzá e não é compreendida. A canjica nordestina também possui significado diferente do sudestino, o que a faz ressaltar que a tradição é originada do Nordeste.

Ao explorar as peculiaridades gastronômicas de cada região, no entanto, a influenciadora recebeu diversas críticas e comentários preconceituosos de internautas. A postagem viralizou e já possui mais de 5 milhões de visualizações no Instagram e 800 mil no TikTok.

Após a repercussão do vídeo, Natália Régia se pronunciou sobre os comentários ofensivos à cultura nordestina. Nas redes sociais, ela repudiou a xenofobia que sofreu, reafirmando orgulho pela cultura do Nordeste.

Seguidores também saíram em defesa da influenciadora cearense e denunciaram as mensagens agressivas. Natália agradeceu o apoio e comentou sobre a importância de promover a conscientização da diversidade cultural.

“Eu pretendia, com o vídeo, brincar com as situações de São João que passo aqui no RJ e as com diferenças, porque muita gente não sabe que o nome das comidas típicas muda aqui e só descobrem quando chegam", iniciou ela no desabafo.

Segundo a cearense, os ataques não apenas ferem a sua imagem, mas também perpetuam estereótipos e a intolerância regional.

"Eu não sabia que iriam ter comentários tão inflamados. Como se eu tivesse falado algo super ofensivo. Eu me senti atacada porque utilizaram isso para despejar preconceito. Dizer que no Nordeste não tem trabalho, que nordestino tem que ficar calado. Muito discurso de ódio, que achei desnecessário e claramente xenofóbico”, defendeu.

Sobre Natália Régia

Natália Régia é atriz, roteirista e influenciadora digital cearense. Ficou conhecida nacionalmente por dar vida à personagem Regininha na novela "A Força do Querer”, da Rede Globo. Ela já teve seus textos encenados em teatros e atualmente mora no Rio de Janeiro, onde se dedica à criação de conteúdo para a internet.