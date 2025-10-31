Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Fotos do português que ofereceu 500 euros por ‘cabeças de brasileiros’

Mundo

Português que ofereceu 500 euros por ‘cabeças de brasileiros’ é preso

O denunciado tem antecedentes policiais por crimes contra o patrimônio e deve se apresentar à autoridade judiciária competente

Redação 09 de Setembro de 2025
Jovem casal sorrindo em um parque, mostrando momentos de felicidade em família, com uma criança abraçada, juntos em um dia ensolarado

País

Brasileiros que perderam a guarda dos filhos em Portugal reencontram as crianças

O casal de tatuadores Carol Archangelo e Carlos Orleans teve permissão para ver os filhos por apenas 45 minutos

Redação 26 de Março de 2025
jamal soufane, corredor, alece

Ceará

Atleta marroquino denuncia agressão e ataques xenofóbicos na Beira-Mar, em Fortaleza

Ao Diário do Nordeste, Jamal falou que buscará a Polícia Civil para denunciar formalmente o caso nesta segunda-feira (24)

Redação 23 de Março de 2025
Glelany é modelo e mora na Itália desde 2015

Zoeira

Brasileira que venceu o Miss Universo Itália 2024 lamenta comentários maldosos na internet

Glelany Cavalcante mora na Itália há nove anos

Redação 24 de Setembro de 2024
Imigrante brasileiro agredido na Irlanda

Mundo

Brasileiro é agredido na Irlanda após ser questionado sobre sua nacionalidade: 'Pesadelo'

Depois da violência, Roberto Júnior revelou estar com medo de continuar no país

Redação 19 de Abril de 2024
Cantora gospel Gaby Cardozo

Segurança

Cantora gospel de 17 anos radicada no Ceará denuncia agência por abusos, e Justiça suspende contrato

Jovem diz que sofria xenofobia, abusos psicológicos e não tinha boas condições de trabalho

Redação 25 de Março de 2024
Portuguesa em Porto

Mundo

Brasileira sofre xenofobia no aeroporto de Porto: 'volte para sua terra'

A portuguesa ainda chamou a brasileira de "porca"

Redação 06 de Novembro de 2023
Imagem com atos xenofóbicos da torcida do Corinthians

Jogada

Torcida do Fortaleza é vítima de xenofobia em jogo contra o Corinthians; veja vídeo

No vídeo, é possível observar os torcedores corintianos disparando xingamentos e gestos xenofóbicos contra a torcida tricolor

Redação 28 de Setembro de 2023
influenciadora cearense Natália Régia

Zoeira

Influenciadora cearense é alvo de xenofobia após publicar vídeo sobre São João

No vídeo, Natália interpreta uma cena em que aparece confusa com os pratos servidos na festa junina do Sudeste

Redação 30 de Junho de 2023
Ministério Público de Alagoas

País

Engenheiro dispara ofensas contra nordestinos; caso será investigado

O homem atacou nordestinos em publicação sobre o São João

Redação 26 de Junho de 2023
