Brasileira sofre xenofobia no aeroporto de Porto: 'volte para sua terra'

Uma brasileira afirmou ter sido vítima de xenofobia na cidade do Porto, em Portugal. Um vídeo gravado pela mulher mostra o momento em que uma portuguesa profere xingamentos e a manda voltar "para sua terra".

Ao jornal Gazeta Bragantina, a brasileira, que não quis ser identificada, contou que a situação aconteceu no Aeroporto do Porto, enquanto aguardava um voo de volta para Barcelona, na Espanha, onde mora e trabalha.

Segundo ela, a confusão começou quando a mala de uma amiga da portuguesa caiu no seu pé. Ela teria expressado dor e a portuguesa rebateu: "Doeu? É problema seu". Em seguida, a mulher proferiu os xingamentos.

No vídeo, a portuguesa afirma que a brasileira pode gravar e publicar na internet. "Sua porca. Vá para a sua terra, sua porca. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira, que vá para a sua terra. Estão invadindo Portugal, essa raça de filha da p***", declarou.

A brasileira ainda afirmou que os xingamentos continuaram mesmo após acionar um segurança do aeroporto. "Viajo pela Europa há anos e nunca passei por nada parecido. Precisei voltar a Barcelona por conta do trabalho, mas pretendo tomar providências para que isso não volte a acontecer, não apenas comigo, mas com todos os brasileiros que vivem e trabalham aqui", declarou.

