Português que ofereceu 500 euros por ‘cabeças de brasileiros’ é preso

O português que causou revolta nas redes sociais ao publicar um vídeo em que oferece 500 euros por cada "cabeça de brasileiro" foi preso, anunciou a Polícia Judiciária, de Portugal, nesta terça-feira (9).

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP de Santa Maria da Feira, deteve, fora de flagrante delito, um homem de 56 anos, fortemente indiciado de ter difundido nas redes sociais um vídeo, no qual incita à violência contra grupo de pessoas de determinada nacionalidade”, anunciou a entidade, por meio de nota.

A recompensa ofertada pelo europeu gerou grande repercussão na comunidade estrangeira, principalmente a brasileira, em Portugal.

No "anúncio", o homem diz que a oferta vale por qualquer pessoa do Brasil que vive no país europeu, seja de forma legal ou ilegal.

"Cada português que trouxer a cabeça de um brasileiro, desses zukas que vivem aqui em Portugal, estejam legais ou ilegais, cada cabeça que trouxer eu pago € 500 (R$ 3,1 mil)", disse ele no vídeo.

A Polícia Judiciária informou ainda que a “divulgação do referido vídeo tornou-se viral, mobilizando a opinião pública, nos seus vários quadrantes, provocando forte alarme social”.

“Ressalva-se que a PJ já se encontrava a investigar o visado antes de receber as denúncias, tendo estas apenas corroborado a gravidade da conduta do suspeito”, comunicou ainda a nota.

O denunciado tem antecedentes policiais por crimes contra o patrimônio e deve se apresentar à autoridade judiciária competente para interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

RELEMBRE

Logo que a publicação viralizou nas redes sociais, a fundadora da Associação de Apoio a Emigrantes, Imigrantes e Famílias (AAEIF), Sônia Gomes, pronunciou-se informando que vai formalizar a queixa. "Mexer com brasileiro? Ele está ficando doido? Aqui, não. Zero tolerância", afirmou a porta-voz.

Já a presidente da Casa do Brasil de Lisboa, Ana Paula Costa, publicou uma nota afirmando que o vídeo é a "expressão mais perversa, violenta e criminosa do discurso anti-imigração, do racismo e da xenofobia".

O homem foi identificado como um pasteleiro que trabalha na Padaria Variante, em Aveiro. Em comunicado, o estabelecimento informou que "a pessoa envolvida nos vídeos que têm circulado já não faz mais parte da nossa equipe".

E acrescentou: "Não aceitamos nem compactuamos com qualquer forma de racismo. Agradecemos a compreensão de todos e seguimos de portas abertas para vos receber sempre com respeito e carinho", concluiu.