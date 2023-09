Torcida do Fortaleza é vítima de xenofobia em jogo contra o Corinthians; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que alguns torcedores do Corinthians fazem gestos xenofóbicos em direção a torcedores do Fortaleza que estavam na Neo Química Arena. O fato aconteceu após as equipes empatarem por 1 a 1 o primeiro jogo válido pela semifinal da Copa Sul-Americana.

No vídeo, é possível observar os torcedores corintianos disparando xingamentos e gestos xenofóbicos em direção ao camarote que a delegação tricolor estava. O vídeo foi gravado na saída dos torcedores após o apito final.

Histórico e combate ao racismo

O momento de discriminação é mais um que a torcida tricolor passa em competições internacionais. Na Libertadores de 2022, torcedores do Fortaleza foram vítimas de racismo em duelo contra o River Plate. Na ocasião, um torcedor local descascou e jogou uma banana contra a torcida do time cearense.

Legenda: O momento de discriminação é mais um que a torcida tricolor passa em competições internacionais Foto: Reprodução/Instagram

No segundo confronto entre as equipes, a torcida do Leão exibiu, nas arquibancadas superiores da Arena Castelão, dois mosaicos contra o racismo. Nos cartazes levantados estavam escritos as seguintes frases: “Juntos na luta” e “Stop racism” (“Pare o racismo”, em inglês).