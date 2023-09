Titular com Vojvoda, Guilherme não poderá atuar em jogo do Fortaleza contra o Grêmio na Série A

Após algumas críticas durante a temporada, o atacante Guilherme ganhou o seu espaço no Fortaleza e, hoje, é titular absoluto do time de Juan Pablo Vojvoda. No entanto, o camisa 29 não poderá atuar no jogo deste sábado (30), contra o Grêmio, às 16h, na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A. A situação acontece pois ele está emprestado pelo time gremista ao Leão até o fim de 2023.

Porém, a tendência é que o Tricolor do Pici não entre com sua força máxima, já que deve poupar os principais titulares para o segundo, e decisivo, jogo contra o Corinthians, na semifinal da Sul-Americana. A partida está marcada para a próxima terça (03), às 21h30, na Arena Castelão.

NÚMEROS NA TEMPORADA

Guilherme chegou ao Fortaleza no início de 2023 e depois de oscilações virou peça-chave no time do Fortaleza. Até o momento, são 39 jogos, com sete gols marcados e cinco assistências. Na Sul-Americana, competição onde obteve os melhores momentos com a camisa leonina, o atleta entrou em campo em nove oportunidades e balançou as redes quatro vezes, além de contribuir com dois passes para gol.