De criticado a protagonista, Guilherme vira 'peça-chave' para o Fortaleza na Sula; veja números

Substituindo o lesionado Imanol Machuca, o atacante Guilherme marcou dois gols e participou de outro na última quinta-feira (24), quando o Fortaleza venceu a equipe do América-MG pelo placar de 3 a 1. A partida era válida pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana e aconteceu na Arena Independência. Guilherme vinha sendo alvo de críticas, por parte da torcida tricolor, mas vem sendo essencial para a trajetória do Leão no campeonato sul-americano.

O jogo de volta da Sul-Americana acontece nesta quinta-feira (31) às 19 horas na Arena Castelão. Diante do seu torcedor, Juan Pablo Vojvoda tem Guilherme a sua disposição. O ponta direita pode ter a oportunidade de manter a boa sequência e continuar deixando sua marca na competição, pelo tricolor cearense.

Sul-Americana

Pela Sul-Americana o jogador entrou em campo sete vezes, marcando três gols e dando duas assistências. Além da boa partida diante do América-MG, Guilherme também foi importante na vitória contra o Libertad, no jogo de ida das oitavas de final da competição, no Paraguai. O atacante fez a jogada do gol de Zé Welison, que garantiu a vitória por 1 a 0 do Fortaleza.

Números pelo Fortaleza

O ponta de 28 anos chegou ao time de Vojvoda por empréstimo do Grêmio, até o fim de dezembro. Pelo time do Pici, Guilherme atuou em 33 jogos, marcando seis gols e distribuindo quatro assistências. Caso siga nesse ritmo pelo campeonato internacional, o camisa 29 pode marcar seu nome como um herói improvável da equipe tricolor na temporada.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto