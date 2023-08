Fortaleza caminha para temporada mais artilheira da década com Vojvoda

Uma das características mais marcantes do Fortaleza de Vojvoda é a vocação ofensiva. Os resultados são o sinônimo de um time incessante, que tenta ampliar o placar. Em 2023, inclusive, caminha para a temporada mais artilheira da última década: agora são 103 gols em 57 partidas.

Os dois últimos jogos contribuíram na marca: vitórias contra América-MG (1x3) e Coritiba (3x1). A postura chama a atenção, com um ataque que cresceu em um momento decisivo. O maior goleador é o atacante argentino Juan Martín Lucero, com 18 gols, seguido de Thiago Galhardo, com 15.

Com 17 rodadas da Série A pela frente e a eliminatória da Copa Sul-Americana, a tendência é a consolidação da artilheira. Desde a chegada de Vojvoda, o máximo foram 106 gols em 2021 - recorde da década. No século XXI, a principal foi a temporada de 2002, com 156 bolas na rede.

No fim, os números são reflexos de um DNA. A vontade de vencer se sobressai aos demais temores de uma partida de futebol, o que gera riscos, mas também demonstra a ambição. Em um nível de competitividade profissional, as conquistas tricolores são fruto dessa busca por abrir o marcador.

Total de gols do Fortaleza por ano no Século XXI

2023: 103 gols (em andamento)

2022: 104 gols

2021: 106 gols (recorde da década vigente)

2020: 68 gols

2019: 89 gols

2018: 102 gols

2017: 70 gols

2016: 88 gols

2015: 76 gols

2014: 97 gols

2013: 80 gols

2012: 89 gols

2011: 63 gols

2010: 85 gols

2009: 117 gols

2008: 120 gols

2007: 103 gols

2006: 100 gols

2005: 113 gols

2004: 112 gols

2003: 115 gols

2002: 156 gols (recorde do Século XXI)

2001: 126 gols