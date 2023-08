América-MG x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

América-MG e Fortaleza entram em campo nesta quinta-feira (24), às 21h de Brasília, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), para disputar a partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023.

O Fortaleza venceu o Libertad-PAR por 2 a 1 no placar agregado e carimbou a vaga nas quartas. Já o América-MG eliminou o Red Bull Bragantino nas oitavas de final da Sul-Americana, superando o rival paulista nos pênaltis, após empate no placar agregado.

FORTALEZA TEM DESFALQUES E DÚVIDAS PARA O CONFRONTO

O zagueiro Benevenuto é desfalque certo no Fortaleza para enfrentar o América-MG. O jogador foi expulso no jogo de volta das oitavas de final, contra o Libertad, após uma confusão entre jogadores das duas equipes.

Legenda: Benevenuto foi titular contra o Internacional Foto: Thiago Gadelha / SVM

Vojvoda também deve seguir sem poder contar com o volante Hércules (pós-operatório de lesão ligamentar no joelho), o atacante Pedro Rocha (pós-operatório de lesão ligamentar no joelho) e o atacante Calebe (estiramento em ligamento colateral medial no joelho).

Imanol Machuca, com uma entorse no tornozelo direito, está sendo acompanhado pelo Departamento Médico e é dúvida para a partida desta quinta-feira.

COMO CHEGA O ADVERSÁRIO

O América-MG também deve ter algumas ausências. Wanderson (lesão na coxa), Aloísio (lesão na coxa), Adyson (reabilitação após cirurgia no tornozelo), Breno (lesão no punho), Benitez (lesão na coxa) e Júlio (entorse no tornozelo) devem ficar de fora do jogo.

Por outro lado, o zagueiro Ricardo Silva está liberado para atuar após lesão no joelho direito e fica à disposição do treinador Fabián Bustos para enfrentar o Fortaleza.

Legenda: Fabián Bustos em entrevista coletiva no América-MG Foto: Mourão Panda/América-MG

O treinador inclusive deixou claro em coletiva que o foco do time na verdade é na recuperação na Série A do Brasileirão.

“Hoje, creio que para o América-MG, todos os torcedores, a diretoria, para mim, o plantel, o mais importante é se manter na Série A. Não quer dizer que não vamos pensar em fazer um bom jogo e em seguir crescendo na Sul-Americana. Tentaremos fazer o melhor possível, mas o objetivo número um é se manter na Série A”, destacou o treinador em entrevista.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Paramount+. O torcedor também pode acompanhar todas as emoções do duelo pela Verdinha, no YouTube da TV Diário, na FM 92,5, na AM 810 e no site da Verdinha. O Diário do Nordeste faz o Tempo Real da partida.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

América-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Júlio, Burgos e Marlon; Lucas Kal, Javier Méndez, Alê e Juninho; Benítez e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Yago Pikachu, Marinho e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

AMÉRICA-MG X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de ida das quartas de final da Sul-Americana

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 24/08/2023 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.