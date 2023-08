Fortaleza x Coritiba: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Embalado por vitória fora de casa pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza busca sua 3ª vitória seguida na Série A do Campeonato Brasileiro. Na volta do Leão ao Presidente Vargas depois de 17 anos, o clube enfrenta o Coritiba, neste domingo (27), às 18h30, pela 21ª rodada.

Transmissão

O jogo tem transmissão exclusiva do canal fechado Premiere. Na rádio, a Verdinha também transmite a partida com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Palpites

inter@

Como chegam

O Leão do Pici vem com a confiança em alta para o duelo, que pode deixá-lo perto do G6. Em 8º com 29 pontos, o Tricolor vem de vitórias contra Santos (4x0 no Castelão) e Internacional (1x0 no Beira-Rio). E na última quinta-feira, venceu o América/MG por 3 a 1 no Independência, conquistando boa vantagem para a volta no Castelão.



Sem vencer há quatro rodadas, o Leão precisa se recuperar na tabela e voltar a pontuar na Série A. O time iniciou a rodada na 13ª colocação, com 23 pontos. Hoje, a distância do Fortaleza para a zona de rebaixamento é menor do que para o G-8.

Por outro lado, o Coxa vem de 4 derrotas seguidas e está em 19º com 14 pontos, 7 distante de sair do Z4.

Desfalques

Com a proximidade do jogo de volta pela Sul-Americana no Castelão, na próxima quinta-feira (31), às 19 horas no Castelão, Vojvoda deve poupar alguns titulares. Certo mesmo é a ausência de Machuca, com entorse no tornozelo direito. Ainda estão fora, Pedro Rocha (pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo), Hércules (pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo) e Calebe (estiramento ligamentar no joelho direito).

No Coxa, o lateral-esquerdo Victor Luís (ex-Ceará), está de volta após cumprir suspensão. Já o atacante Kaio César é desfalque pelo terceiro amarelo. Também ausentes na lista, o volante Liziero e o atacante Rodrigo Pinho ficaram fora por opção.



Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Britez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino (Pedro Augusto); Marinho (Pikachu), Guilherme, Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Coritiba: Gabriel; Diogo Batista, Henrique, Kuscevic e Victor Luís (Jamerson); Fransérgio e Bruno Gomes; Robson, Gómez e Moreno; Edu. Técnico: Thiago Kosloski.

Ficha Técnica | Fortaleza x Coritiba

Onde: Presidente Vargas

Data: 27/08/2023

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan - SP

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (FIFA) BA

Assistente 2: Evandro de Melo Lima SP