Jogos do Fortaleza contra Corinthians e São Paulo pela Série A sofrem mudanças; confira

Duas partidas do Fortaleza no Campeonato Brasileiro sofreram mudanças. A informação foi divulgada pela Diretoria de Competições da CBF neste sábado (26). O duelo contra o Corinthians passou para outro dia,

enquanto o jogo diante do São Paulo sofreu troca no horário.

O duelo contra o Timão, válido pela 23ª rodada, seria no dia 13 de setembro, uma quarta-feira. Agora, a partida será na quinta (14). O horário de 19h foi mantido. As equipes vão se enfrentar na Arena Castelão. O motivo da mudança foi o não avanço do Corinthians para a final da Copa do Brasil.

O Tricolor do Pici encara o São Paulo pela 24ª rodada. O duelo, que será no Morumbi, sofreu alteração apenas no horário. A disputa estava marcada para as 19h e agora será às 21h30. O Morumbi recebe a partida no dia 20 de setembro (quarta-feira). A alteração ocorreu para ajustes na grade de programação da Globo, detentora dos direitos de exibição do torneio.

O Fortaleza volta a campo neste domingo (27). A equipe enfrenta o Coritiba em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Estádio Presidente Vargas sedia o confronto marcado para iniciar às 18h30 (de Brasília).