Vojvoda não repetiu escalação em dois jogos seguidos do Fortaleza nenhuma vez em 2023

O treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, não repetiu a mesma escalação em dois jogos seguidos nenhuma vez na atual temporada. Ao todo, são 56 jogos comandados por ele em 2023, sem repetir os 11 titulares de maneira seguida nenhuma vez.

O levantamento foi feito por Valmir Storti, do blog Espião Estatístico, do ge, e publicado nesta sexta-feira (25). De acordo com a reportagem, Vojvoda é, entre os técnicos que não repetiram titulares em dois jogos seguidos em 2023, o que soma mais partidas disputadas.

Logo atrás do técnico do Leão estão Dorival Júnior, do São Paulo, e Jorge Sampaoli, do Flamengo. Ambos também não repetiram os 11 titulares de maneira seguida nenhuma vez em 2023 e somam cada um 33 jogos comandados na atual temporada.

Legenda: Vojvoda soma 56 jogos em 2023 pelo Fortaleza Foto: Douglas Magno / AFP

Completam a lista:

Vanderlei Luxemburgo (Corinthians),

(Corinthians), Vítor Pereira (Flamengo),

(Flamengo), Rogério Ceni (São Paulo),

(São Paulo), António Oliveira (Cuiabá),

(Cuiabá), Antônio Carlos Zago (Coritiba),

(Coritiba), Bruno Lage (Botafogo),

(Botafogo), Paulo Turra (Santos),

(Santos), Ramón Díaz (Vasco),

(Vasco), Cláudio Caçapa (Botafogo),

(Botafogo), Mario Jorge (Flamengo),

(Flamengo), William Batista (Vasco),

(Vasco), Cuca (Corinthians),

(Corinthians), Diego Aguirre (Santos),

(Santos), Emílio Faro (Vasco),

(Vasco), Fabián Bustos (América-MG) e

(América-MG) e Rogério Ferreira (Bahia).

Juan Pablo Vojvoda, de 48 anos, chegou ao Fortaleza em 2021 e já é considerado um dos técnicos mais relevantes da história do clube cearense. Ao todo, são 177 jogos no comando do Tricolor do Pici, com três Campeonatos Cearenses e uma Copa do Nordeste conquistados.

Em 2023, são 56 jogos sob o comando de Vojvoda, sendo 20 pelo Brasileirão, dez pela Copa do Nordeste, nove pelo Campeonato Cearense, nove pela Sul-Americana, quatro pela Libertadores e quatro pela Copa do Brasil. São 32 vitórias, nove empates e 15 derrotas.

