Vojvoda festeja vantagem construída pelo Fortaleza, mas avisa: 'Ainda temos que jogar uma partida'

O técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva após a vitória do Fortaleza por 3 a 1 diante do América/MG, na noite desta quinta-feira (24), no Independência pela Copa Sul-Americana. O treinador leonino exaltou a ótima atuação no 1º tempo, mas que nada está decidido, com o Tricolor precisando confirmar a vaga no jogo de volta será no dia 31 de agosto, na Arena Castelão.

"Acho que é importante vencer o primeiro jogo fora de casa. Foi uma boa partida do time principalmente no primeiro tempo, marcando três gols. Mas são partidas de Copa, eliminatórias. Ainda temos que jogar uma partida. Vai ser um jogo onde o adversário não vai se entregar facilmente. Segundo tempo, eles conseguiram emparelhar um pouco a partida. Mas tivemos opções para aumentar o placar. Mas vamos com uma diferença de dois gols", comentou Vojvoda.

Foco na Série A

Em seguida, o treinador do Leão destacou que a equipe precisa pensar nos jogo que terá pela Série A no PV, às 18h30. O Tricolor de Aço é o 8º da Série A com 29 pontos.

"Temos que fazer uma boa recuperação. Temos uma partida domingo (pela Série A, diante do Coritiba) e depois vamos pensar na partida no Castelão - finalizou o comandante".