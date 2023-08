Análise: 1º tempo impecável garante boa vantagem do Fortaleza na Sul-Americana

O Fortaleza venceu o América/MG com autoridade no jogo de ida da Copa Sul-Americana realizando um 1º tempo impecável, quase perfeito, com 3 gols marcados. O Tricolor de Aço se impôs ao desorganizado time reserva do América em uma atuação coletiva muito sólida, e com as escolhas de Vojvoda sendo precisas, com a manutenção de Guilherme no time titular substituindo Machuca.

Guilherme e Marinho - o passe para o 3º gol do Leão foi genial - jogaram muito bem nos flancos do campo, assim como Lucero de referência e Pocchetino no meio.

A intensidade do Leão, a luta por cada bola foi marcante e determinante para que os 3 gols tenham saído.

Além dos citados no setor ofensivo, Brítez, Caio Alexandre e Tinga fizeram uma partidaça.

Guilherme brilha

O criticado Guilherme conseguiu sua redenção com 2 gols marcados e participando da jogada de outro, mostrando que em um time ajustado e bem treinado, é só questão de tempo para que um jogador renda.

A vantagem de 3 gols era justíssima para o time que quis mais, que priorizou a Sul-Americana e a expectativa era de mais gols na etapa final.

Legenda: Guilherme foi o grande destaque da vitória tricolor, com dois gols marcados. Foto: Matheus Lotif / Fortaleza EC

Mas o América cresceu na etapa final com a entrada de alguns titulares - Mastriani foi um deles, autor do gol que diminuiu a vantagem tricolor - deixando o jogo mais perigoso, mas ainda assim o Leão teve oportunidades para ampliar o placar. Mas as alterações - necessárias pelo desgaste - não resolveram, com Pikachu e Romarinho errando demais.

Com seriedade

Ainda assim, o 3 a 1 precisa ser comemorado e a vantagem é considerável para a volta no Castelão na semana que vem. E sabendo da seriedade na qual o Fortaleza encara a Sul-Americana para fazer história, é difícil acreditar em uma virada de um desmobilizado América, mais preocupado em sair da lanterna da Série A.

É encarar o jogo no Castelão com a seriedade de sempre e fazer história ao lado da torcida como primeiro nordestino em uma semifinal de Sul-Americana.