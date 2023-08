Autor de 2 gols, Guilherme comemora vantagem do Fortaleza na Sul-Americana: 'Grande resultado'

O atacante Guilherme foi o escolhido por Vojvoda como substituto de Machuca para o jogo contra o América/MG e não decepcionou. O atacante foi um dos destaques da partida, com 2 gols marcados, ajudando o Tricolor de Aço a vencer por 3 a 1 no Independência e encaminhar a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana.

Com o resultado, o Leão pode até perder por 1 gol de diferença no dia 31 às 19 horas no Castelão que chegará às semifinais da competição.

Ao fim da partida, Guilherme concedeu entrevista e afirmou que a partida seria sua 'virada de chave'.

"É louvar a Deus pela oportunidade, por este jogo brilhante. Sentia no meu interior que era o dia de virar a chave, de fazer um grande jogo, especialmente individualmente. Mas o mais importante que os gols foi a vitória. Fico muito feliz, estou trabalhando no dia a dia, meus companheiros tem dado muita confiança, o professor, toda comissão, presidência, staff", disse ele.

Fazer história

O Tricolor de Aço pode fazer história para o Nordeste se avançar para as semifinais, sendo o primeiro da região a conseguir o feito. Guilherme afirmou que o objetivo está próximo, mas pede cautela.

"Vamos buscar mais um fato histórico, a gente agora está bem próximo de conseguir, o intuito é esse. Mas é ter o pé no chão, ainda não tem nada vencido. Foi um grande resultado hoje, mas o América tem qualidade e ainda tem 90 minutos lá em Fortaleza", disse ele.