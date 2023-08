Fortaleza é o time com mais vitórias na Sul-Americana de 2023; veja detalhes

O Fortaleza brilhou em campo e garantiu ótima vantagem nas quartas de final da Sul-Americana. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda venceu o América por 3 a 1 no jogo de ida, na noite desta quinta-feira (24), no Estádio Independência, em Minas Gerais. Com o resultado, o Tricolor do Pici tornou-se o time com mais vitórias na edição de 2023 do torneio ao lado do Estudiantes, já eliminado da disputa.

Em nove jogos, o Leão acumula sete vitórias, um empate e uma derrota. Ao todo, a equipe marcou 22 gols e sofreu apenas sete. Já o Estudiantes, diferente do Tricolor, disputou os playoffs de oitavas de final. Adversário do Triocolor nas quartas, o América-MG soma cinco triunfos.

Diante do Coelho, o Leão conseguiu a sétima vitória no torneio. Guilherme (2) e Pochettino marcaram para a equipe cearense. Mastriani descontou para o grupo mineiro. Os times voltam a se encontrar em jogo decisivo na próxima quinta-feira, 31, na Arena Castelão.

TIMES COM MAIS VITÓRIAS NA SUL-AMERICANA 2023