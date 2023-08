Vojvoda celebra vitória do Fortaleza diante do Coxa, avalia mudanças no time e elogia gramado do PV

Após vencer o Coritiba por 3 a 1, o Fortaleza emendou uma sequência de três vitórias no Brasileirão. O duelo deste domingo (27), no Estádio Presidente Vargas, teve gols de Lucero (2) e Marinho. Kuscevic descontou para o Coxa. Técnico do Tricolor, Juan Pablo Vojvoda celebra a vitória, destaca as mudanças e alta concorrência interna no time, além do gramado do PV.

“Foi uma boa partida do time. No 1T, teve um bom funcionamento com bola, teve opções de gol, conseguiu marcar dois. Acho que naturalmente apareciam espaços pelas boas movimentações. Na 2 parte, o adversário adiantou suas linhas, tomou um pouco mais de riscos, conseguiu um gol de bola parada. Podia complicar, mas continuamos com essa diferença no placar”, disse em entrevista coletiva após o jogo.

MUDANÇAS NO TIME

A equipe entrou em campo com algumas mudanças no time titular. Vojvoda destaca que as trocas ocorreram tanto por questões físicas - para descansar jogadores - como por aspectos táticos. O argentino também cita a alta concorrência interna.

“Temos que refrescar o time. No meio-campo, refrescamos com a entrada de Pedro Augusto. Fizemos descansar Zé Welison. Na parte defensiva, Tinga teve uma sequência de jogos importantes, o desgaste de Pacheco também... Mas considero também para destacar que os jogadores - Pedro Augusto, Benevenuto e Escobar - que entraram, responderam ao que assistimos em cada treino. Como vão responder em outras partidas outros jogadores que estão prontos para jogar. Mas o futebol também tem essa questão de momento do time, dos jogadores... Temos um bom elenco. Falo com eles para continuar trabalhando. Há uma concorrência interna alta. Põe dificuldade no trabalho do treinador, mas isso é bom para o trabalho da comissão técnica porque isso traduz no dia da partida”, revelou o treinador.

GRAMADO

O Fortaleza jogou no PV para que o gramado da Arena Castelão fosse recuperado para o duelo da volta contra o América-MG, na quinta-feira, válido pelas quartas da Sul-Americana. A Conmebol realizou vistoria no local e liberou a partida. Vojvoda falou sobre a grama do PV.

“É um gramado bom. Tudo pode melhorar sempre. Mas o gramado estava em boas condições, as pessoas que têm o cuidado do PV, parabenizar a eles, mas também exigir deles. Esse gramado tem que continuar melhorando porque pode estar melhor. A bola rola melhor e é melhor para todos. Para os jogadores, para o torcedor, para o espetáculo. Quanto ao Castelão, a informação que tenho é que está melhorando. Gosto também de jogar no Castelão. É um caldeirão que gostamos, mas necessitamos e queremos que todos os torcedores tenham a possibilidade de assistir ao jogo. Então, o gramado do Castelão tem que estar bom para que as pessoas possam assistir os jogos do Fortaleza”, finalizou.

