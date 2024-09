Amazonas x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará volta a campo, às 16h, neste domingo (1º), para encarar o Amazonas, pela 24ª rodada da Série B. Mais próximo do G-4, o Vozão tenta embalar sequência positiva na competição contra equipe que está na segunda página da tabela. O confronto acontece na Arena da Amazônia, em Manaus.

O Alvinegro chega para o duelo depois de bater o CRB-AL e, na última rodada, o Novorizontino, por 1 a 0, dentro de casa. A equipe de Léo Condé tem mais 15 decisões daqui para frente na competição e é com esse espírito que o Vozão almeja as primeiras colocações. O time de Porangabuçu soma 35 pontos com 10 vitórias, 5 empates e 8 derrotas em 23 rodadas da segundona até aqui.

Do outro lado, o Amazonas vem de empate em 0 a 0 contra o Santos, na Vila Belmiro. A equipe manauara tem sequência com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Série B. A equipe, que é novata na competição, busca reação na competição e soma 31 pontos, depois de viver oscilação no primeiro turno.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

BAIXAS E RETORNO NO VOZÃO

O time alvinegro tem duas baixas, na zaga e no meio-campo, para o confronto deste domingo. Ramon Menezes, com um incômodo na panturrilha direita, foi substituído no intervalo do último jogo, enquanto Lourenço, com luxação no ombro direito, seguem tratamento no departamento médico do Vozão. Ao todo, Léo Condé relacionou 22 jogadores para o compromisso na Arena da Amazônia.

Por outro lado, o Ceará tem dois retornos entre os titulares. O zagueiro Matheus Felipe, que tratou um edema na coxa direita, volta a figurar na defesa ao lado de David Ricardo. Já o lateral Rafael Ramos, que ficou fora contra o Novorizontino por conta de virose, também deve assumir o posto no lado direito defensivo do Vovô.

Deste modo, o Ceará deve ter duas mudanças na linha defensiva do time que enfrentou o Novorizontino, na Arena Castelão, pela 23ª rodada. Existia expectativa para a ida de Rafinha, meia-atacante recém-contratado que veio da Tombense. O atleta está regularizado, mas ficou na capital cearense.

ATAQUE ALVINEGRO

Com Léo Condé, o setor ofensivo alvinegro vive seu melhor momento na competição. O vovô terminou a última rodada como melhor ataque da competição com 36 gols marcados, o time de Porangabuçu viu seus três atacantes titulares revezarem o protagonismo nos gols marcados dos sete últimos confrontos da Série B. Erick Pulga puxa a artilharia com sete gols, seguido por Saulo Mineiro e Aylon, que fizeram seis cada.

A chegada do treinador foi positiva, já que o Ceará melhorou seu rendimento, com 16 gols feitos em 10 partidas sob comando de Condé até aqui, com uma média de 1,6 gol. Com seu antecessor, Vagner Mancini, o Vozão tinha uma média de 1,2 gol por jogo.

Na vitória sobre o Novorizontino, o protagonismo voltou para Saulo Mineiro, que balançou as redes depois de cinco partidas sem marcar. O tento assinalado na cobrança de pênalti ao final do confronto foi fundamental para a sequência que o time busca para o returno do Brasileirão. Para as próximas rodadas, o time tem ainda o retorno de Facundo Barceló, uruguaio com quatro gols na B, que entrou no segundo tempo do jogo passado, depois de ficar de fora por conta de lesão muscular.

A lista de artilheiros na competição conta com Lourenço e Barceló, com quatro gols cada, Ramon Menezes, dois tentos, e o restante que balançou a rede em uma oportunidade: Raí, Rafael Ramos, David Ricardo, Lucas Mugni e Recalde.

COMO CHEGA A ONÇA-PINTADA?

O Amazonas é treinado por Rafael Lacerda, de 40 anos, que foi contratado em maio para substituir Adilson Batista. Comandante é o terceiro que passa pela onça-pintada nesta temporada. Antes deles, a equipe iniciou o ano com Luizinho Vieira no comando, técnico que subiu da Série C para a segundona.

O time manauara tem o sexto pior ataque da competição, com apenas 21 gols marcados até aqui. A equipe pode ter a estreia do belga Joshua Eppiah, que treina desde julho, mas ainda não teve oportunidade. Além dele, Dentinho, que passou pelo Vozão em 2022, é outro que pode estrear contra o alvinegro.

O destaque do time nas últimas partidas é Luan Silva, atacante de 32 anos, que tem cinco gols marcados em cinco partidas na Série B. O atleta voltou de empréstimo, depois de início de temporada na Macedônia do Norte. Ano passado, o atleta marcou nove vezes em 33 partidas, na campanha de acesso do time amazonense.

No primeiro turno da segundona, o Ceará bateu o Amazonas por 2 a 1, na Arena Castelão. O duelo nesta temporada foi o primeiro entre as equipes ao longo da história. Erick Pulga e Ramon fizeram os gols do vovô, enquanto Diego Torres descontou para os amazonenses.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Miranda, Ivan Alvarino e Fabiano; Jorge Jimenez, Erick Varão e Diego Torres; Serafim, Ênio e Luan Silva. Técnico: Rafael Lacerda.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, De Lucca e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | AMAZONAS X CEARÁ

Local: Arena da Amazônia, em Manaus-AM

Data: 01/09/24 (sábado)

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistente 1: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

Assistente 2: Thayse Marques Fonseca (RJ)

Quarto Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)

Árbitro de vídeo (VAR): Ilbert Estevam da Silva (SP)

AVAR: Amanda Pinto Matias (SP)