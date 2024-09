Marinho reclama de arbitragem após derrota do Fortaleza contra Botafogo: ‘toque claro no braço’

O atacante Marinho utilizou as redes sociais para criticar a arbitragem na derrota do Fortaleza para o Botafogo por 2 a 0, neste sábado (31), no Engenhão, pela Série A de 2024. O atleta ressaltou que o 1º gol carioca teve “toque claro no braço” do atacante Igor Jesus, que dominou a bola na área.

“E aí CBF? Quero saber se vocês não vão falar nada nesse gol do Botafogo. Nem o VAR chama. Toque claro no braço. Até a TV mostrou rápido o replay para não ser contestado. Gol meu contra o Corinthians, ano passado, do mesmo jeito. O VAR foi olhar por 10 minutos para anular o gol. Difícil mesmo o time do Nordeste brigar por algo”, escreveu nos stories no Instagram.

Legenda: Publicação de Marinho nas redes sociais Foto: reprodução / Instagram

O juiz principal da partida foi Flávio Rodrigues de Souza (SP), com Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) como árbitro de vídeo (VAR). O lance ocorreu aos 27 do 2º tempo. O mesmo centroavante também ampliou o placar aos 45, após marcar o último tento.

Vale ressaltar que não houve uma reclamação efusiva do elenco tricolor presente na partida. Marinho não foi relacionado para o jogo devido edema muscular na região posterior da coxa esquerda. O resultado fez a equipe perder a liderança para o Botafogo, que chegou aos 50 pontos contra 48 do Fortaleza.

O próximo compromisso leonino é dia 11 de novembro, em jogo atrasado contra o Internacional, às 19h30, no Beira-Rio. Em caso de vitória, o Leão retoma a 1ª posição, pois possui um jogo a menos.