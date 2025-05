Brasil goleia Espanha e vai enfrentar Portugal na semifinal do Mundial de Beach Soccer

A Seleção Brasileira derrotou a Espanha por 6 a 0 na tarde desta quinta-feira (8), na Arena Paradise, em Victoria, capital de Seicheles, em jogo válido pelas quartas de final do Mundial de Beach Soccer. Classificou-se assim para enfrentar Portugal na semifinal, no sábado (10).

Rodrigo duas vezes, Benjinha, Catarino, o goleiro Teleco e Felipe fizeram os gols da Seleção Brasileira. Embora tenha uma equipe forte, a Espanha nem sequer esboçou reação, tal a superioridade da Amarelinha.

A avalanche brasileira foi rápida. Até a metade do primeiro período, a Seleção já ganhava por 2 a 0, com dois gols de Rodrigo. No primeiro, ele aproveitou rebote do goleiro espanhol e chutou forte. Pouco depois, após assistência do goleiro Bobô, Rodrigo dominou a bola com categoria, sem marcação, e finalizou com precisão.

Aturdida pelo volume de jogo do Brasil, a seleção da Espanha se desequilibrou e não conseguiu ameaçar o triunfo da Amarelinha.

O terceiro gol veio no segundo período, num voleio de Benjinha, “a la Bebeto”. O domínio do Brasil continuava absoluto e a vitória era questão de tempo.

Legenda: Jogadores do Brasil comemoram classificação Foto: Divulgação / Fifa

Firme na defesa, forte na marcação e certeiro no ataque, o Brasil chegou ao quarto gol quando a partida já se encaminhava para o fim, numa jogada individual de Catarino. Ele pegou a bola quase na marca do escanteio, cortou para dentro e chutou forte de esquerda.

A partir daí, a Espanha se abateu de vez. Notando que os adversários já haviam acusado o golpe, o goleiro Teleco, que entrou no lugar de Bobô, foi avançando, fazendo embaixadinhas com o joelho, e arriscou um chute de longe. A bola surpreendeu a defesa espanhola: 5 a 0.

No minuto final, Felipe completou a goleada, quando, livre, concluiu.

Marcas Importantes

A Seleção Brasileira vai à semifinal depois de algumas marcas importantes na competição. Foi quem aplicou a maior goleada do campeonato – 11 a 1 sobre Omã, ainda na fase de grupos – e também a que ganhou com o placar mais elástico nos confrontos das quartas de final.

O duelo contra Portugal é um clássico. As duas seleções são potências na modalidade. O Brasil tem seis títulos mundiais e luta pelo hepta. Já os portugueses foram duas vezes campeões e buscam o tricampeonato.