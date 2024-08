CBF marca jogo atrasado do Fortaleza e detalha rodadas da Série A; veja datas das partidas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou a partida atrasada entre Internacional e Fortaleza para o dia 11 de setembro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 19h30 (horário de Brasília). A partida é válida pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão 2024.

A entidade também detalhou a tabela da competição das rodadas 26 a 29, confirmando datas e horários de outros quatros jogos do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, contra Athletico-PR, Bahia, Cuiabá e Grêmio.

JOGOS DO FORTALEZA NA SÉRIE A

19ª | Internacional x Fortaleza | 11/09 (QUA) - 19h30

| 11/09 (QUA) - 19h30 26ª | Athletico-PR x Fortaleza | 14/09 (SAB) - 18h30

| 14/09 (SAB) - 18h30 27ª | Fortaleza x Bahia | 21/09 (SAB) - 21h

| 21/09 (SAB) - 21h 28ª | Fortaleza x Cuiabá | 29/09 (DOM) - 16h

| 29/09 (DOM) - 16h 29ª | Grêmio x Fortaleza | 04/10 (SEX) - 21h30

Legenda: Pikachu, jogador do Fortaleza, durante jogo contra o Corinthians, pela Série A 2024 Foto: Ismael Soares/SVM

O Fortaleza atualmente ocupa a primeira posição na tabela de classificação da Série A do Brasileirão 2024, com 48 pontos em 23 rodadas disputadas. O time soma 14 vitórias, seis empates e apenas três derrotas até o momento no torneio.