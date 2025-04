Abel Ferreira diz que Palmeiras deu azar em enfrentar o Ceará na Copa do Brasil; veja vídeo

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, avaliou que o time teve azar em pegar o Ceará na terceira fase da Copa do Brasil 2025. O treinador português lamentou o resultado do sorteio do torneio durante coletiva de imprensa na noite da última quarta-feira (9).

Quem foi que foi tirar a bola (referindo-se às bolinhas do sorteio)? Todos os anos é a mesma coisa. Tem que ver se substituímos esse que vai tirar a bola, porque todos os anos ele tira a bola errado. Ele tá dando azar pro Palmeiras. Abel Ferreira Técnico do Palmeiras

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2025 foi realizado na tarde da última quarta-feira (9), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ). Um dos confrontos definidos foi justamente Ceará x Palmeiras.

Também neste mesmo sorteio foram definidos os mandos de campo das partidas. O Ceará será mandante na partida de ida, enquanto o jogo da volta será disputado com mando do Palmeiras, provavelmente no Allianz Parque, em São Paulo (SP).