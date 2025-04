Veja análise dos adversários de Ceará, Fortaleza e Maracanã na 3ª Fase da Copa do Brasil

Foram definidos os confrontos na 3ª Fase da Copa do Brasil, com os 3 representantes cearenses conhecendo seus adversários. O Ceará duelará contra o Palmeiras, Fortaleza enfrentará o Retrô/PE e o Maracanã jogará contra o Internacional.

A 3ª Fase será em dois jogos, com os mandos de campo ainda a serem definidos em sorteio pela CBF.

Vamos à análise dos confrontos:

Ceará x Palmeiras

O Ceará será mandante no jogo de ida e visitante no jogo de volta

Será o único confronto entre clubes de Série A na 3ª Fase da Copa do Brasil. Certamente o Palmeiras não queria enfrentar o Ceará, por ser o time mais forte do Pote 2, e para os alvinegros, é um duelo dos mais pesados, comparável apenas a um duelo contra Flamengo, Internacional ou Botafogo.

O Vovô vive um bom momento na temporada e na Série A, e será um adversário duro para o Palmeiras. O Verdão de Abel Ferreira é copeiro, competitivo, mas vive um momento de oscilação.

Legenda: O Palmeiras é muito dependente da criatividade de Estêvão Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Ainda que esteja oscilando, a equipe é muito competitiva e está sendo ajustada por Abel Ferreira.

O treinador português tem encontrado uma formação diferente no meio para o time render mais, com Lucas Evangelista, Emiliano Martínez e Felipe Anderson. Mas Rafael Veiga, em má fase, pode voltar em breve ao time titular.

Na frente, o trio Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque é novo e ainda precisa de entrosamento e ajustes. Estêvão ainda desequilibra, e o time depende muito dele para vencer os jogos. O garoto é muito difícil de ser marcado e desequilibra a maioria dos jogos do Verdão.

Facundo é aquele atacante raçudo e que dá muita opção de movimentação. Já Vitor Roque, foi contratado a peso de ouro e ainda não se adaptou, estando meio perdido no time de Abel Ferreira.

O que esperar do jogo? Com dois times muito competitivos, serão dois grandes jogos, com favoritismo para o Palmeiras.

Será a 5ª vez que Ceará e Palmeiras se enfrentarão pela Copa do Brasil. O Vovô eliminou o Palmeiras nas Oitavas de Final de 1994, e o Verdão passou pelo Vovô em 1997, 1998 e 2020.

Fortaleza x Retrô

O Fortaleza joga a primeira fora, e a segunda em casa.

Dos adversários possíveis no Pote 2, o Retrô nem era um dos mais fortes, nem é uma 'baba'.

O time pernambucano foi vice-campeão pernambucano, perdendo o título para o Sport nos pênaltis.

Legenda: O Retrô jogará a Série C do Brasileiro e fez jogos competitivos contra o Sport na final do Pernambucano Foto: Divulgação / Retrô

A estreará na Série C do Brasileiro no dia 13 contra o Tombense. O Retrô é treinado por Wíres Souza e joga no 4-2-3-1 ou 4-1-4-1.

A formação mais comum é o 4-2-3-1, com Fabian Volpi no gol, Gedeilson, Claudinho, Rayan Ribeiro e Fabinho na primeira linha de quatro defensiva; Luiz Henrique, Radsley de volantes, Maicon Douglas como meia armador, Mascote e Richard Franco como pontas e Junior Fialho como centravante.

Em 17 jogos na temporada, São 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas.

É um time que tem dado trabalho para o Sport, time de Série A, e superado constantemente os grandes Naútico e Santa Cruz.

O Fortaleza é favorito, mas precisa ter cuidados com o Retrô. A equipe de Vojvoda precisa estar organizada taticamente para ser competitivo em dois jogos.

Em 2024, as equipes se enfrentaram 2ª Fase da Copa do Brasil em jogo único no Castelão e o Leão avançou nos pênaltis após o empate em 0 a 0.

Maracanã x Internacional

O Maracanã faz o primeiro jogo em casa e o segundo fora

O Azulão enfrentaria uma pedreira de toda forma vindo do Pote 2, mas o Colorado é um dos adversários mais difíceis. O Inter é um dos melhores times do Brasil, treinado por Roger Machado. A equipe colorada tem jogado um futebol consistente na Libertadores e Série A.

Legenda: O Internacional joga um futebol vistoso, e tem jogadores de nível de seleção Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Os destaques do Inter são: o lateral-esquerdo Bernabei, muito ofensivo, o volante Bruno Henrique, e do meio pra frente é muito perigoso, com os velozes Carbonero e Wesley, o maestro Alan Patrick na criação e o centroavante Enner Valencia.

O Inter é muito favorito ao confronto. O Maracanã será franco atirador, e já fez história ao chegar na 3ª fase da competição.

Regulamento

Na 3ª fase da Copa do Brasil, os times se enfrentam em jogos de ida e volta. O clube com melhor placar agregado, avança de fase. Em caso de igualdade, a classificação será definida nos pênaltis.

No calendário, as partidas estão previstas para ocorrer entre 30 de abril e 21 de maio. Nessa etapa, os participantes embolsam R$ 2,3 milhões, que podem subir para R$ 3,6 mi se avançar às oitavas.

No sorteio, a CBF dividiu os 32 participantes em dois potes com 16 em cada. A distribuição utiliza como critério o último ranking de clubes da entidade, com uma pontuação histórica de desempenho. No chaveamento, não há nenhuma restrição entre os confrontos, desde que seja Pote A x Pote B.

Qual a premiação da Copa do Brasil?