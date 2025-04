Ceará empata com Botafogo/SP pela Série B do Campeonato Brasileiro sub-20

O Ceará empatou por 1 a 1 com o Botafogo/SP em duelo válido pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quarta-feira (9), às 15h, no estádio Franzé Moraes, na Cidade Vozão, em Itaitinga. Os gols da partida foram marcados por Caio pelo Vovô e Henrique Teles pelo Pantera.

O Vovô, que empatou na segunda rodada do Sport, buscava voltar a vencer. Entretanto, com gol de Henrique Teles empatando o jogo, aproveitando a sobra do chute de Pairo que bateu na trave, as chance foi desperdiçada.

Ainda sobre o jogo, o destaque do Alvinegro se deu pelo volante Caio, nascido em 2017. Ou seja, o jogador é titular da equipe, mesmo tendo 17 anos, que além de auxiliar na marcação e na saída de bola, fez o gol do Ceará aproveitando bate e rebate na grande área, após escanteio.

A equipe treinada por Alison Henry somou o seu quinto ponto em três partidas no Brasileirão e ocupa a 4ª posição do Grupo A. Com a próxima partida do Alvinegro de Porangabuçu sendo na próxima quarta-feira (16), às 15h, no CT Manoel Barradas, em Salvador, contra o Vitória/BA, em duelo válido pela 4ª rodada da competição.

* Sob supervisão de Vladimir Marques