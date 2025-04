Ceará empata com Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro sub-20

O Ceará empatou por 1 a 1 com o Sport em duelo válido pela 2a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quarta-feira (2), às 15h, na Arena Pernambuco, região metropolitana do Recife. Os gols da partida foram marcados por Gabriel Amaral pelo Alvinegro e Ramon pelo Leão da Ilha.

O Vovô, que ganhou na primeira rodada do Goiás, buscava a segunda vitória seguida. Entretanto, com gol de Ramon empatando o jogo, o clássico nordestino acabou empatado.

Ainda sobre Gabriel Amaral, o atacante vive grande fase na competição. Voltando de empréstimo no Internacional-RS, o jogador, que foi o autor do gol da vitória contra o Goiás, marcou contra o Sport e chegou a dois gols nos dois jogos da competição. Outra coisa que chamou a atenção foi o atacante Adriano Bispo, recém-chegado e tido como promessa vinda do Novorizontino - tendo sido campeão e destaque do Paulistão sub-20-, sendo relacionado para o duelo.

A equipe treinada por Alison Henry somou o seu quarto ponto em duas partidas no Brasileirão e ocupa a 2ª posição do Grupo A. Com a próxima partida do Alvinegro sendo na próxima quarta-feira (9), às 15h, no Estádio Franzé Moraes, na Cidade Vozão, contra o Botafogo/SP, em duelo válido pela 3ª rodada da competição.

* Sob supervisão de Crisneive Silveira