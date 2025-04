Ceará acerta contratação de Adriano Bispo, destaque do Paulistão sub-20

O Ceará acertou a contratação de Adriano Bispo, atacante do Novorizontino, campeão do Campeonato Paulista sub-20. O atacante chega, de acordo com apuração do Diário do Nordeste, com contrato em definitivo, com o Vovô adquirindo 50% dos seus direitos econômicos.

Adriano Bispo é considerado um destaque do Grêmio Novorizontino, atual campeão do Campeonato Paulista da categoria com jogadores com até os 20 anos de idade. Na decisão que o Tigre se sagrou campeão sobre a equipe do São Paulo, o atacante marcou um dos gols na vitória de 3 a 0 no jogo de volta.

A contratação foi realizada pelo departamento de futebol da base e do profissional, com o scout do Ceará enxergando potencial de uso do atleta na equipe profissional, mesmo vindo inicialmente para compor o elenco da base. O atacante já estreia nesta quarta-feira (2), contra o Sport, às 15h, na Arena Pernambuco, em duelo válido pela segunda rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro sub-20.

Ficha técnica:

Nome: Adriano Souza Bispo

Nascido em: 11/07/2005

Natural de: Formoso do Araguaia (TO)

Clubes: Base do Grêmio desde 2022

