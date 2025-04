Quixadá vence Crato nos pênaltis e conquista acesso para a Série A do Cearense 2026

O Quixadá voltou para Série A do Campeonato Cearense após 10 anos. O Canarinho do Sertão é o novo integrante da elite em 2026 ao superar o Crato na tarde deste domingo (6), no Abilhão.

O Quixadá venceu no tempo normal por 2 a 0, igualando a vantagem do Crato na ida, que havia vencido por 3 a 1 no Romeirão. Paulo Junior e Rodrigo marcaram os gols do Canarinho do Sertão no tempo normal.

Com o resultado, a decisão foi para os pênaltis, e o Quixinha venceu por 7 a 6, fazendo a festa da torcida no estádio Abilhão. O goleiro Kerven foi o herói, defendendo a última cobrança do Crato.

Tradicional

O Quixadá disputou a Série A Cearense em 45 oportunidades. A estreia dele foi em 1968, e a última participação na elite foi em 2016.