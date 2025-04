Atlético-MG x São Paulo: horário, onde assistir, palpites e escalações

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam neste domingo (6), às 16h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo será no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O Galo estreou na Série A com derrota para o Grêmio por 2 a 1 em Porto Alegre. E na Sul-Americana, no meio de semana, não passou de um empate em 0 a 0 com Cienciano, no Peru.

Já o São Paulo, estreou empatando em casa com o Sport em 0 a 0 no Morumbis, e no meio de semana, venceu o Talleres, da Argentina, por 1 a 0 fora de casa na estreia da Libertadores.



ONDE ASSISTIR

Globo, Premiere



PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk. Técnico: Cuca

São Paulo

Rafael; Ferraresi, Ruan e Sabino; Igor Vinícius, Marcos Antônio, Bobadilla, Alisson (Alves) e Wendell; Luciano e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía