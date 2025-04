Sport x Palmeiras: horário, onde assistir, palpites e escalações

Sport e Palmeiras se enfrentam neste domingo (6), às 18h30 (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo será na Ilha do Retiro, no Recife (PE).

O Rubro-Negro estreou na Série A com um empate em 0 a 0 com o São Paulo fora de casa.

No meio de semana, a equipe foi campeã pernambucana ao vencer o Retrô nos pênaltis, na Ilha do Retiro.

Já o Palmeiras, estreou empatando em casa com o Botafogo em 0 a 0, e no meio de semana, venceu o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 2 fora de casa na estreia da Libertadores.



ONDE ASSISTIR

Record, Premiere

PALPITES

inter@



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Du Queiroz, Rivera, Sergio Oliveira e Lucas Lima; Lobato e Pablo. Técnico: Pepa

Palmeiras

Weverton; Fuchs, Gómez e Micael; Felipe Anderson, Richard Ríos, (Aníbal Moreno) Lucas Evangelista e Piquerez; Estêvão, Facundo Torres (Veiga) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira