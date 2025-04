Internacional x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro: onde assistir, escalações, palpites e horário

Internacional e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (6) pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Veja onde assistir, prováveis escalações e mais detalhes do confronto.

ONDE ASSISTIR INTERNACIONAL X CRUZEIRO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO?

A partida Internacional x Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

QUAL SEU PALPITE PARA INTERNACIONAL X CRUZEIRO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO?

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO INTERNACIONAL:

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho e Wesley; Borré.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO:

.Cássio; William, Fabrício Bruno, Gamarra e Villalba; Wallace e Lucas Romero; Christian e Wanderson; Gabriel Barbosa e Kaio Jorge.

INTERNACIONAL X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA

Competição: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Local: Estádio Beira-Rio em Porto Alegre

Data: 06/04/2025 (quarta-feira)

Horário: 18h30 (de Brasília)