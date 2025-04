Fortaleza perde para Grêmio pelo Campeonato Brasileiro sub-20

O Fortaleza perdeu por 2 a 1 com o Grêmio em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, às 15h, no Centro de Formação e Treinamento Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Os gols da partida foram marcados por Lucas Emanoel pelo Tricolor do Pici, já Riquelme e Alex marcaram pelo Imortal.

O Leão, que vinha de empate em terras cearenses com o São Paulo, buscava voltar a vencer no campeonato. Porém, o Tricolor foi dominado na partida e perdeu o confronto.

O Fortaleza resistiu e tornou o jogo mais disputado no primeiro tempo. Entretanto, na segunda etapa, o clube gaúcho abriu dois gols de diferença com os tentos de Riquelme, que abriu o placar da partida aos 12 minutos com um colocado dentro da área, e Alex que aproveitou o rebote e ampliou para o Grêmio no minuto 26. No final do jogo, em cobrança de escanteio, Lucas Emanoel, de cabeça, descontou para o Fortaleza nos acréscimos.

Com a derrota, o Tricolor do Pici permanece com cinco pontos e ocupando a 14ª no torneio nacional. O próximo confronto da equipe acontece na próxima quarta (16), diante da equipe do Atlético Goianiense, no Estádio Presidente Vargas (PV), às 15h.

* Sob supervisão de Vladimir Marques