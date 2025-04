Fortaleza empata com São Paulo no Campeonato Brasileiro sub-20

O Fortaleza empatou por 1 a 1 com o São Paulo em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, às 15h, no Estádio Presidente Vargas (PV). Os gols da partida realizada nesta quarta-feira (3) foram marcados por Lucca, do Tricolor Paulista, e Bruninho, pelo Tricolor do Pici.

O Leão, que vinha de resultado positivo no Rio de Janeiro sobre o Fluminense, buscava a segunda vitória seguida. Entretanto, com gol de Lucca no início do segundo tempo, o Leão saiu atrás do placar.

A equipe cearense buscou o empate, que veio no final do jogo. Bruninho, camisa 8 Tricolor, deslocou o goleiro do São Paulo, em penalidade que ele mesmo sofreu, e igualou o placar. No final do jogo, o Fortaleza quase viu o adversário retomar as rédeas da partida. Em cabeçada dentro da área, o goleiro Cássio, capitão do Leão, fez uma boa defesa e salvou o que seria o gol da derrota.

Com o empate, o Tricolor de Aço chegou aos 5 pontos conquistados na competição nacional. A equipe comandada pelo técnico Léo Porto volta a campo na próxima quarta-feira (9), diante do Grêmio, no CT Hélio Dourado, no Rio Grande do Sul, pela quinta rodada do torneio.

