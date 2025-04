Com fim da 1ª rodada, veja situação do Fortaleza pela Libertadores e próximos jogos

O Fortaleza teve um início ruim na Libertadores de 2025. Na Arena Castelão, o time cearense perdeu para o Racing-ARG por 3 a 0, nesta terça-feira (1º), recebendo um “choque de realidade” no torneio. Com o fim da 1ª rodada, o Leão amargou a lanterna do Grupo E, ainda sem pontuar na competição.

A situação ocorreu por conta do outro jogo da chave. Na Colômbia, o Atlético Bucaramanga-COL abriu 2 a 0 no Colo-Colo-CHI, mas não sustentou essa vantagem e terminou empatando em 3 a 3, em resultado favorável ao time cearense.

Assim, o Racing-ARG lidera com três pontos, seguidos por colombianos e chilenos, ambos com um, se mantendo próximos do Fortaleza. O panorama atual não é novidade para o Leão, que nunca venceu na estreia da Libertadores.

Legenda: O Fortaleza está na lanterna do Grupo E da Libertadores após a 1ª rodada Foto: divulgação / SVM

Em 2022, estreou com derrota para o mesmo Colo-Colo-CHI por 2 a 1, em casa, mas se recuperou na sequência e avançou às oitavas ao lado do River Plate-ARG. Em 2023, empatou sem gols com o Deportivo Maldonado-URU, em solo estrangeiro, mas reagiu na volta e avançou na pré-Libertadores.

O contraponto do momento é o começo de temporada abaixo, com mais pressão, além da sequência dos jogos em 2025. Depois de estrear diante do torcedor tricolor, o Fortaleza tem dois jogos seguidos como visitante em Chile e Colômbia, ampliando a necessidade de recuperar pontuação no exterior.

Deste modo, os próximos compromissos são essenciais para deixar o clube de fato na briga. Até porque o reencontro com o Racing-ARG, grande favorito do chaveamento, será apenas na 6ª rodada, no dia 29 de maio, uma quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio El Cilindro, em Avellaneda.

Pela dificuldade do desafio, é importante chegar nesse duelo com a situação encaminhada. Vale lembrar que os dois melhores avançam às oitavas, enquanto o 3º vai aos playoffs da Sul-Americana.

Jogos do Fortaleza na Libertadores de 2025

01/04 (terça) - Fortaleza 0 x 3 Racing | Arena Castelão

10/04 (quinta) - Colo-Colo x Fortaleza | Estádio Monumental, às 21h30

23/04 (quarta) - Atlético Bucaramanga x Fortaleza | Alfonso López, às 23h

06/05 (terça) - Fortaleza x Colo-Colo | Arena Castelão, às 21h30

13/05 (terça) - Fortaleza x Atlético Bucaramanga | Arena Castelão, às 21h30

29/05 (quinta) - Racing x Fortaleza | El Cilindro, às 21h30

Saiba como foi a 1ª rodada do Grupo E da Libertadores

Fortaleza 0x3 Racing | Arena Castelão

Atlético Bucaramanga-COL 3x3 Colo-Colo-CHI | Estádio Alfonso López