Fortaleza perde para o Racing e mantém tabu de não vencer na estreia da Libertadores

O Fortaleza foi derrotado pelo Racing por 3 a 0, na Arena Castelão, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Mais que o resultado adverso em partida realizada nesta terça-feira (2), o revés permanece o tabu de nunca ter ganho, até então nas suas três participações na competição continental, nas suas estreias no torneio.

Legenda: Na primeira partida pela Libertadores da sua história, o Fortaleza perdeu para o Colo-Colo por 2 a 1 na Arena Castelão Foto: Kid Júnior / SVM

Em 2022, na primeira participação do Tricolor na competição, o time perdeu, também na Arena Castelão e na primeira rodada da fase de grupos, para o Colo-Colo por 2 a 1. Já em 2023, disputando a pré-Libertadores, o Fortaleza empatou por 0 a 0 no jogo de ida com o Deportivo Maldonado do Uruguai, em Maldonado.

Embora o tabu não anule o mérito do Leão em ter participado das três das quatro últimas edições do maior torneio sul-americano, nesta temporada, representa o sinal de alerta novamente ligado para a torcida tricolor. Tendo em vista que, apesar da vitória sobre a equipe do Fluminense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Leão do Pici ganhou apenas um dos últimos cinco jogos.

Agora, após visitar o Mirassol no interior de São Paulo, em duelo válido pela segunda rodada do campeonato nacional, o Tricolor de Aço volta a atuar pela Libertadores na próxima quinta-feira (10), contra o Colo-Colo, em Santiago do Chile, repetindo o duelo de 2022.

CONFIRA ESTREIAS DO FORTALEZA NA LIBERTADORES

Fortaleza 1 x 2 Colo-Colo (Primeira rodada da fase de grupos) - Arena Castelão, 07/04/2022

Deportivo Maldonado 0 x 0 Fortaleza (Jogo de ida da segunda fase pré-Libertadores) - Estádio Domingo Burgueño, 23/02/2023

Fortaleza 0 x 3 Racing (Primeira rodada da fase de grupos) - Arena Castelão, 01/04/2025

* Sob supervisão de Vladimir Marques