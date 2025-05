Galeano marca seu primeiro gol pelo Ceará na Série A e destaca foco do grupo: 'Estamos motivados'

O Ceará venceu o Sport por 2x0 no Castelão na tarde deste sábado (17), pela 9ª rodada da Série A com gols de Lucas Mugni e Galeano. E o atacante paraguaio, que marcou seu primeiro gol na Série A, o segundo do Vozão no jogo, destacou o foco do grupo na competição. O Vozão, chegou aos 15 pontos e está em 5º na tabela.

"É continuar assim, continuar trabalhando bem. Tem muitos jogos pela frente, e temos que fazer o maior número de pontos para lograr objetivos muito bons".

O também atacante destacou o apoio da torcida do Ceará e a entrega dos companheiros.

"A gente está motivado. O torcedor faz o trabalho dele, quando entramos em campo, já estamos motivados. Estou muito feliz pela vitória, pelo gol, pela entrega também dos companheiros".