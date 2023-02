Deportivo Maldonado x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo contra o Deportivo Maldonado (URU) na noite desta quinta-feira (23) em duelo que marca o primeiro jogo dos 180 minutos que definem vaga na próxima fase da Pré-Libertadores. A partida acontece no estádio Domingo Burgueño, em Punta del Leste, no Uruguai, a partir das 21h (horário de Brasília).

A decisão do mata-mata vai ser definida no próximo dia 02/03, em Fortaleza, na Arena Castelão. O Tricolor espera conseguir boa vantagem fora de casa para decidir com tranquilidade diante da torcida.

Yago Pikachu, Emannuel Brítez, Lucas Crispim, Moisés e Pedro Rocha desfalcam a equipe para o principal desafio no ano até aqui. Para o jogo desta quinta, Vojvoda relacionou 24 atletas na sua delegação. O Tricolor realizou quatro treinamentos entre a logística de viagem da equipe.

Direto do Uruguai, @denisebsantiago conta sobre a rotina do Fortaleza em Montevidéu.

Acompanhe: pic.twitter.com/V12WyOfeJ9 — Jogada (@diariojogada) February 22, 2023

Até o momento, o Leão disputou 10 jogos na temporada de 2023 antes desse confronto importante na Libertadores. O time de Juan Pablo Vojvoda tem oito vitórias e duas derrotas somadas neste período. O ataque fez 21 gols e a defesa foi vazada em 6 oportunidades.

Onde assistir ao jogo

A partida tem transmissão exclusiva com imagens pelo streaming Paramount+. A Rádio Verdes Mares também transmite o jogo.

Momento | Acompanhe o Pré-jogo

O Fortaleza chega para o confronto contra o Maldonado com a confiança renovada. Depois de sofrer as primeiras duas derrotas seguidas na temporada, contra ABC e Ceará, o time engatou dois bons resultados. O Leão venceu o Bahia, adversário na Série A, por 3x0 e o CSA pelo mesmo placar.

Apesar dos cinco desfalques, Vojvoda preparou bem suas peças para o confronto e tem opções de recomposição. Dos 30 atletas que compõem a equipe, o treinador já deu minutos em campo para 28 deles.

O grande protagonista do time até aqui é Thiago Galhardo. O atacante marcou cinco gols, é artilbeiro do elenco em 2023, deu uma assistência e vem fazendo boas atuações no setor ofensivo. A dupla com o meia Tomás Pochettino já rendeu quatro bolas na rende até aqui.

Do lado do Maldonado, a equipe de Fabián Coito disputou menos jogos até esse confronto. Pelo torneio apertura da liga uruguaia, o time tem três jogos com dois empates e uma vitória.

Contra o Fortaleza, o camisa 10 e destaque dos uruguaios não poderá jogar. Maximiliano Canteras cumpre suspensão por um cartão vermelho que recebeu em jogo da Sul-Americana em julho de 2021 quando ainda defendia o Nacional. No lugar dele, Rodrigo Muniz deve ser o escolhido.

Prováveis escalações

Deportivo Maldonado: Guillermo Reyes, Guillermo Cotugno, Ángel Cayetano, Martín Ferreira, Augustín Alfaro; Nicolás Queiroz, Facundo Pírez, Rodrigo Muniz; Eduardo Darias, Claudio Paul Spinelli e Hernán Toledo. Treinador: Fabián Coito.

Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco, Hércules, Sasha, Caio Alexandre, Pochettino; Galhardo e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites

Ficha Técnica | Deportivo Maldonado x Fortaleza

Local: Domingo Burgueño

Data: 23/02/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Transmissão: Paramount+, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste