Torcida do Fortaleza faz festa no Uruguai antes de jogo da Libertadores; veja imagens exclusivas

A torcida do Fortaleza faz festa no Uruguai antes do jogo contra o Deportivo Maldonado-URU, nesta quinta-feira (23), às 21h, no estádio Domingo Burgueño, na cidade de Maldonado, pela Libertadores. Com capacidade de 10% da carga total, os tricolores promovem a festa nos arredores do palco esportivo.

A expectativa é de 10 mil torcedores do time cearense no local. Ao longo do dia, os leoninos também lotaram bares e transmitiram energia para a equipe comandada pelo argentino Juan Pablo Vojvoda. No exterior, a torcida reúne ainda muitas crianças e mulheres.

O confronto é o primeiro válido pela 2ª fase eliminatória da Libertadores. O jogo de volta ocorre na Arena Castelão, no dia 2 de março, às 21h. Pelo regulamento, o time com melhor placar agregado avança de fase.

Legenda: A torcida do Fortaleza marcou presença no Uruguai para o confronto da Libertadores Foto: SVM

Veja fotos da torcida do Fortaleza

Legenda: Torcida do Fortaleza faz a festa no Uruguai Foto: Lucas Catrib / SVM

Legenda: Torcida do Fortaleza faz a festa no Uruguai Foto: Lucas Catrib / SVM

Legenda: Torcida do Fortaleza faz a festa no Uruguai Foto: Lucas Catrib / SVM

ACOMPANHE O PRÉ-JOGO DIRETO DO URUGUAI