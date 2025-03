São Paulo x Novorizontino: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

São Paulo e Novorizontino se enfrentam, na segunda-feira (3), às 20h (de Brasília), pelas quartas do Campeonato Paulista. A partida será no Morumbis, em São Paulo (SP).

As duas equipes estiveram juntas no Grupo C, com o São Paulo liderando com 19 pontos e o Tigre em 2º com 18. Assim, ao se classificarem, o Tricolor será o mandante do jogo único. Quem vencer seguirá adiante, enquanto empate leva a decisão direto para os pênaltis.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

TNT e MAX

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



SÃO PAULO:

Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric (Igor Vinícius), Alisson, Lucas, Oscar e Enzo Diaz; Luciano e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía

NOVORIZONTINO:

Airton; Dantas, Rafael Donato e Patrick Brey; Bruno José, Luís Oyama, Jean Irmer e Waguininho; Robson, Matheus Frizzo e Pablo Dyego. Técnico: Eduardo Baptista.