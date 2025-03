Histórico: LeBron James se torna o primeiro a alcançar 50 mil pontos na NBA

LeBron James entrou para a história mais uma vez na madrugada desta quarta-feira, ao se tornar o primeiro jogador da NBA a alcançar a marca de 50 mil pontos. O astro atingiu o feito com uma cesta de três no início do primeiro quarto da vitória do Los Angeles Lakers sobre o New Orleans Pelicans por 136-115.

James chegou a 49.999 pontos no domingo, quando marcou 17 pontos na vitória dos Lakers sobre o Clippers por 108-102, a sexta consecutiva da equipe. Aos 40 anos, LeBron já é o maior pontuador da história da liga profissional dos Estados Unidos tanto na temporada regular quanto nos playoffs e agora lidera o ranking com 50.033 pontos.

Atualmente, o pivô está na 22ª temporada de sua carreira, o que o coloca empatado com o ala-armador do Toronto Raptors Vince Carter como o jogador que mais disputou edições na NBA. Kareem Abdul-Jabbar, que jogou 20 temporadas, ocupa o segundo lugar na lista de pontuação combinada, com 44.149 pontos.

Mesmo aos 40 anos, LeBron continua atuando em alto nível. Ele foi eleito o Jogador do Mês da Conferência Oeste na terça-feira, após ter médias de 29,3 pontos, 10,5 rebotes, 6,9 assistências e 1,2 roubos de bola em fevereiro, liderando os Lakers a uma campanha de 9-2 no período e ao segundo lugar no Oeste.

Neste período de pouco mais de duas décadas nas quadras, a lista de títulos é extensa. LeBron tem quatro conquistas da NBA (2012, 2013, 2016 e 2020), faturou quatro prêmios MVP da temporada regular (2009, 2010, 2012 e 2013) e ganhou quatro títulos de MVP das finais (2012, 2013, 2016 e 2020). Ele também foi indicado 21 vezes ao All-Star Game.