Morre Klaus Hee, ex-integrante da banda Dominó, após tratamento de câncer no intestino

O cantor Klaus Hee, antigo integrante da boy band Dominó, morreu aos 50 anos. O artista tratava um câncer desde 2023, quando foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor do intestino. O falecimento foi confirmado nessa terça-feira (4) pelo também cantor Alex Gil.

"Estávamos torcendo por sua recuperação, mas infelizmente Deus o levou pra descansar do sofrimento", disse o ex-Polegar em postagem nas redes sociais.

Desde o diagnóstico da doença, a saúde de Klaus era debilitada. Em junho do ano passado, ele realizou um procedimento de emergência para corrigir um espaço no intestino após a retirada do neoplasma maligno do órgão. Meses depois, revelou que a condição avançou para o estágio metastático, se espalhando para o tórax, e uma nova fase de tratamento foi iniciada.

"Vou passar por quimioterapia e radioterapia. Se Deus quiser, vou ficar bom", disse, em entrevista à apresentadora Sonia Abrão, no fim de 2024. A jornalista lamentou a morte do artista: "Nossa solidariedade à família".

Klaus foi velado ainda na terça-feira e está previsto para ser sepultado às 11h desta quarta-feira (5), no Cemitério Gethsêmani, localizado no bairro do Morumbi, Zona Sul da cidade de São Paulo (SP), conforme informações da revista Quem.

Carreira artística

Klaus Alexandre Hee Lopes Fernandes iniciou a trajetória profissional como modelo, época quando começou a assinar como Klaus Hee. Nos anos 1990, atuou como assistente de palco do programa "Passa ou Repassa", do SBT, ao lado de nomes como Paolla Oliveira. Neste período, também chegou a integrar o elenco da atração "A Praça É Nossa", na mesma emissora, ainda conforme a publicação.

A carreira musical começou com a entrada dele no grupo Dominó, boy band brasileira criada pela produtora do apresentador Gugu Liberato, quem incentivou Klaus a integrar a banda.

"Na época, o Gugu me deu uma força porque eu havia sido capa da revista Íntima. Fiz o primeiro nu dessa revista e fui divulgar no 'Domingo Legal'. O Dominó, grupo empresariado pelo Gugu, estava na atração e ele achou que eu me encaixaria bem no grupo. Já na semana seguinte, estava no 'Canta e Dança, Minha Gente', programa da Carla Perez", relembrou ele, em entrevista.

Ao todo, ele participou da banda entre os anos 2000 e 2002.

Na carreira, o artista posou nu três vezes para diferentes edições da revista G Magazine: a primeira em 1999 e as demais em 2004 e 2006.

Ao se afastar dos holofotes, Klaus se formou em Educação Física. Durante a pandemia de Covid-19, em 2020, vendeu seu acervo de 130 revistas de ensaios nus. Os produtos foram anunciados nas redes sociais dele, onde cobrava de R$ 50 a R$ 100 pelos exemplares autografados.

“Arrecadei mais de R$ 7 mil. Teve gente pagando R$ 500, me ofereceram R$ 600 agora por uma revista, e eu não tenho. Comecei a vender um kit com três revistas e esgotou no primeiro dia. Aí fiquei vendendo um kit de duas e depois comecei a vender avulso pelo preço do kit. Foi uma coisa bacana que aconteceu na minha vida. Fiquei emocionado com o carinho do povo”, detalhou, na época, conforme à Quem.

