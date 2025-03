Paolla Oliveira sobe no trio elétrico de Diogo Nogueira antes de último desfile como rainha de bateria

A atriz Paolla Oliveira, 42, subiu no trio elétrico do Clube do Samba, nesta terça-feira (4), para prestigiar o namorado, Diogo Nogueira, e aproveitar a festa antes de sua última noite como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio.

Em cima do trio, Paolla sambou e cantou com Diogo Nogueira. Em entrevista ao Globo, ela falou que seu afastamento do posto de rainha de bateria não representa um desligamento do Carnaval carioca.

A atriz já havia dito em entrevistas que precisava de uma pausa para se dedicar à família e à vida pessoal. Além disso, Paolla Oliveira se prepara para interpretar Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo.

Paolla Oliveira esteve à frente da bateria da Grande Rio durante sete anos. No ano passado, sua fantasia foi um dos destaques do desfile do Rio, em que ela "virava onça".