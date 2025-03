Bruna Marquezine revela quem a convidou para a cerimônia do Oscar 2025 e comenta sobre a experiência

A atriz Bruna Marquezine, que tem construído carreira no cinema internacional, foi uma das celebridades que passaram pelo tapete vermelho do Oscar 2025 no domingo (2). No final da noite da segunda-feira (3), Marquezine comentou nas redes sociais sobre sua estreia na cerimônia.

"Palavras não podem expressar o quão emocionante, lindo e surreal foi estar pela primeira vez no Oscar na noite em que o Brasil ganhou seu primeiro prêmio.

"Estar rodeado de pessoas que me inspiram profundamente e ver meu país, nossa cultura, nossas histórias e artistas receberem o reconhecimento que merecem encheu meu coração de gratidão, amor e esperança", disse a atriz.

Bruna ainda revelou que o convite partiu diretamente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, organizadora da cerimônia. No ano passado, a brasileira estrelou Besouro Azul.

Em entrevista à TNT, ela falou sobre a surpresa ao receber o convite. “Você sabe que eu tenho muita dificuldade de celebrar vitórias. Quando chegou o convite da Academia, eu falei: ‘Mas o que eu vou fazer lá?. Você está doida? Você foi convidada! Você tem que ir pela academia'”, declarou.

Nas redes sociais, Bruna também agradeceu à designer de moda e empresária italiana Donatella Versace pela produção do vestido que a atriz usou no Oscar.

"A peça mais linda que já usei", disse Marquezine.

A própria Donatella comentou sobre Marquezine na peça de sua grife. "Você é uma visão em Versace! Você é a dona do tapete vermelho com este vestido Atelier Versace. O Brasil tem muito do que se orgulhar esta noite. Com amor, Donatella".