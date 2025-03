Torcedores do Fortaleza vão protestar na sede do clube e Marcelo Paz barra entrada: "estão querendo quebrar uma regra"

A terça-feira (4) foi agitada no Pici. Além da entrevista coletiva de Marcelo Paz, um grupo de torcedores do Fortaleza foi até a sede do clube para protestar pelo momento do time. O grupo queria ter contato para conversar com os jogadores, mas o CEO da SAF proibiu a entrada.

"Tem um combinado de uma forma quando se quer conversar com os jogadores. Vocês estão fazendo diferente. Vocês vieram, apareceram em uma terça-feira de carnaval, e estão aqui querendo quebrar uma regra e essa regra não é para ser quebrada", disse Marcelo Paz.

"A diretoria está aqui para conversar com vocês, para ouvir vocês, entender quais são as reivindicações, numa boa, educadamente. Agora se, ah, vai conversar com jogadores, que estão preocupados com o treino, fazendo vídeo para o jogo de amanhã...", completou o dirigente.

Na entrevista coletiva, Marcelo Paz reconheceu que o momento é ruim, mas negou crise interna. Além disso, disse que o Fortaleza não abre mão de jogar no Castelão a semifinal do Campeonato Cearense, contra o Ferroviário, e falou sobre o interesse em renovar contrato do técnico Juan Pablo Vojvoda.