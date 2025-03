Flamengo expõe dívidas de Internacional e Santos em nota oficial

O Flamengo publicou uma nota oficial no final da noite da última terça-feira (4) onde expõe e lamenta dívidas de clubes como o Internacional e o Santos. A manifestação foi feita diante do imbróglio envolvendo a negociação do meio-campista Thiago Maia para o Santos.

Na nota, o Flamengo informou que o Internacional “não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros” na negociação que resultou na venda de Thiago Maia do Flamengo para o Internacional, em março de 2024.

O clube também citou uma situação sofrida pelo Cuiabá, que aguarda o pagamento de uma dívida referente à negociação envolvendo o zagueiro Joaquim, negociado com o Santos. O Flamengo se disse “solidário ao time do Centro-Oeste e outros que passam pela situação”.

Leia a nota na íntegra

Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024, por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes.

No entanto, até o momento, o Sport Club Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou, em novembro de 2024, uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, sem que tenha obtido, até agora, um posicionamento do órgão.

O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir, em futuras transações, pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos.

Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes, como o do Cuiabá Esporte Clube envolvendo o zagueiro Joaquim, evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento de seus contratos.