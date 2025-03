Vasco x Flamengo: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Vasco e Flamengo se enfrentam, neste sábado (1), às 17h45 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A partida será no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com mando do Vasco.

O Flamengo foi líder da 1ª Fase do Campeonato Carioca e conquistou a Taça Guanabara com 23 pontos. O Vasco foi 4º com 17, por isso, o Rubro-Negro tem a vantagem de dois resultados iguais para se garantir na decisão contra Fluminense ou Volta Redonda.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Zuccarello e Coutinho; Rayan e Vegetti. Técnico: Fábio Carille

FLAMENGO

Rossi; Wesley, Leo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís



Onde Assistir

Globo, Sportv e Premiere



FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO

SEMIFINAL - CAMPEONATO CARIOCA 2025

Data e horário: sábado, 1° de março de 2025, às 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Globo, Sportv e Premiere