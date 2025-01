Especulado no Fortaleza, atacante Wanderson vai seguir no Internacional em 2025

Especulado no Fortaleza, o atacante Wanderson vai seguir no Internacional na temporada de 2025. A informação foi confirmada pelo empresário do atleta, Richard Danilo, em contato com o Zero Hora. Além de times nacionais, equipes do exterior também monitoram a situação do jogador de 30 anos.

“Ele tem vínculo com o Inter até o final do ano. Não vai sair. Vai cumprir contrato até o fim”, declarou.

O contrato é até o fim de 2025. A chegada ao Beira-Rio foi em 2022, quando o clube desembolsou € 4,5 milhões (aproximadamente R$ 24,8 milhões na cotação da época) junto ao Krasnodar, da Rússia.

Ao todo, Wanderson soma 135 jogos pelo Inter, com 20 gols e 18 assistências. No último ano, perdeu espaço sob o comando do treinador Roger Machado e viu o companheiro Wesley assumir a titularidade.

Até o momento, o Fortaleza oficializou quatro contratações: o goleiro Brenno, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o volante Pol Fernández e o atacante Dylan Borrero. Além disso, acertou com os zagueiros Gastón Ávila e David Luiz, com anúncios oficiais que devem ocorrer já nos próximos dias.