Fortaleza anuncia contratação do atacante colombiano Dylan Borrero; veja detalhes

O Fortaleza anunciou na noite desta quarta-feira (1º) a contratação do atacante colombiano Dylan Borrero, de 22 anos. O jogador estava livre no mercado após deixar o New England Revolution, dos Estados Unidos, e chega ao Leão sem custos.

O contrato de Dylan Borrero com o Fortaleza é válido até o final da temporada 2028, com possibilidade de renovação por mais um ano. Esta será a segunda oportunidade de Borrero no futebol brasileiro, depois de defender o Atlético-MG por três temporadas.

Revelado profissionalmente pelo Santa Fe, da Colômbia, Borrero chegou ao Atlético-MG em 2020. Pela equipe mineira, foram 47 partidas, três gols e seis assistências. Em 2022, acertou com o New England Revolution, onde permaneceu por três temporadas.

Na mais recente delas, em 2024, o atacante colombiano somou 17 partidas disputadas, um gol marcado e três assistências.